Купание на пляжах Одессы по-прежнему запрещено, но жара все равно гонит жителей города к воде. Морскому побережью они нашли альтернативу в виде Тилигульского лимана.

На него запрет купания не распространяется - от моря его отделяет узкая рукотворная насыпь. Его пляжи не слишком оборудованы, зато богаты целебными сероводородными грязями.

Видео купания одесситов в лимане публикуют местные паблики. Как можно заметить на ролике, сейчас на побережье лимана собралось достаточно много людей.

"Страна" писала, что гибель от разрыва морских мин в Одесской области фиксируют всё чаще, несмотря на то, что вход в море перекрыли ограждением.

Так, в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине, ему оторвало голову. Еще один отдыхающий подорвался на мине на пляже под Одессой.

Напомним, война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

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