Утром в понедельник, 8 августа, украинская ПВО сбила в небе над Одесской областью российскую ракету "Калибр".

Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

Ракета была запущена с подводной лодки в Черном море. Ее сбили около 10:00.

В районе Умани Черкасской области силы ПВО также сбили ракету. Из-за ее падения ее обломков поврежден объект гражданской инфраструктуры. Двое людей ранены, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, сегодня утром войска РФ обстреляли Павлово Поле в Харькове, в результате погиб человек.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.