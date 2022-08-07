Первое судно с украинским зерном, вышедшее из Одессы 1 августа, задерживается.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - написал Осташ. Тем не менее, по его словам, еще 20 судов готовы выйти из Одессы.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в ливанский порт Триполи с 26 тысячами тонн кукурузы. Его прибытие в конечный пункт назначения ожидалось как раз сегодня. Судно продолжает движение в направлении Триполи - об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, который предоставляет информацию в реальном времени о движении кораблей.

Ранее мы также писали, что в воскресенье, 7 августа, еще четыре судна с зерном вышли из Украины в рамках "зерновой сделки". Речь идет о четырех суднах - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции. Они следуют в порты Китая, Италии и Турции.

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