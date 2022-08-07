Папа Римский Франциск назвал "знаком надежды" отправку из Украины кораблей с грузом зерна на борту.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем. Это событие демонстрирует знак надежды, и я искренне желаю, чтобы, идя по этому пути, можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", - цитирует Reuters слова Папы, сказанные в еженедельном воскресном обращении на площади Святого Петра в Риме.

Напомним, в воскресенье, 7 августа, еще четыре судна с зерном вышли из Украины в рамках "зерновой сделки". Речь идет о четырех суднах - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции. Они следуют в порты Китая, Италии и Турции. Министерство планирует в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц.

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