В воскресенье, 7 августа, еще четыре судна с зерном вышли из Украины в рамках "зерновой сделки".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Только что из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием – три судна из Черноморска и еще одно из Одессы", - сообщает министерство.

Речь идет о четырех суднах - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции. Они следуют в порты Китая, Италии и Турции.

Судна, которые вышли из украинских портов 7 августа

Министерство планирует в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц.

Также в скором времени планируют полноценно присоединить к реализации зерновой инициативы порт "Южный".

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