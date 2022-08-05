Утром в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли еще три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сегодняшним караваном восстановлено судоходство из порта "Черноморск", сообщил министр. По его словам, Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под погрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель – 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - сообщил Кубраков.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.