Первое судно с украинским зерном, которое вышло вчера из одесского порта и направляется в Ливан, успешно прошло по "зерновому коридору".

Об этом сообщают в совместном координационном центре в Стамбуле.

Сейчас судно движется к Стамбулу, куда прибудет в полночь, его досмотрят представители Турции, России, Украины и ООН.

Напомним, вчера первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы. Корабль Razoni загружен украинской кукурузой.

Ранее сообщалось, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.