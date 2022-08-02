В среду, 3 августа, начнется досмотр судна Razoni, которое везет украинскую кукурузу в Ливан. Инспекция пройдет в Стамбуле.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, это первый сухогруз с зерном, который вышел из порта Одессы после подписания "продовольственной сделки". Сейчас судно проплывает мимо румынского порта Констанца.

Также писали, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Кроме того, сообщали, что Мининфраструктуры хочет начать вывозить украинское зерно из Николаева.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.