В Украину следует еще один корабль для загрузки зерном
В Украину направляется еще один корабль для загрузки зерном. Речь идет о судне Fulmar S под флагом Барбадоса. Его уже проинспектировала команда Совместного координационного центра.
Об этом сообщает минобороны Турции.
Fulmar S направляется в Черноморск для загрузки зерна.
Напомним, сегодня утром из портов Украины вышли еще три сухогруза с зерном.
Ранее сообщалось, что первое загруженное украинской кукурузой судно прошло инспекцию в Стамбуле, чтобы отправиться в Ливан.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.