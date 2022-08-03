Корабль Razoni, загруженный украинской кукурузой, 3 августа прошло инспекцию Совместного координационного центра в Турции.

Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

Судно готово отправляться в пункт назначения в Ливане, сообщили в ведомстве.

"Это первое судно, идущее по согласованному с ООН и Турцией "зерновому коридору". Благодаря ВСУ и портовым службам Razoni безопасно проделал путь в Босфор, где прошла проверка представителям СКЦ. На примере Razoni окончательно согласовываются и отрабатываются все необходимые меры по контролю и координации между Украиной и партнерами-подписантами – ООН и Турцией.

Относительно любых проверок в украинских портах или территориальных водах, то наша позиция неизменна – такой контроль остается исключительно за нами. Никаких инспекционных групп, никаких осмотров третьими сторонами", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В министерстве также рассказали, что параллельно происходит прием заявок на вход новых судов в украинские порты для загрузки агропродукцией. В настоящее время загружены 17 судов, ожидающих разрешения на выход.

Напомним, первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы 1 августа. Корабль Razoni загружен украинской кукурузой. Судно идет в Ливан под флагом Сьерра-Леоне.

На следующий день, 2 августа, первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул.

По данным Bloomberg, Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.