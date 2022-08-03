В Сети появились фото пожара в районе одесского рынка "7 километр".

Соответствующие снимки публикуют местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы писали, что 1 августа в центре Одессы вспыхнул масштабный пожар. На видео попали клубы дыма и скопление пожарной техники.

Также "Страна" сообщала, что в ночь с 27 на 28 июля в порту Одессы произошел сильный пожар.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.