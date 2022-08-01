В центре Одессы вспыхнул масштабный пожар. На видео попали клубы дыма и скопление пожарной техники
В понедельник, 1 августа, в Одессе сообщают о крупном пожаре в районе улиц Екатерининская и Жуковского.
"Продолжается спасательная операция", - заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Других подробностей пока нет. О прилетах по городу не сообщалось.
В сети появилось видео пожара. На видео видны клубы дыма и скопление пожарной техники.
Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.