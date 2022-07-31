Одесситов предупреждают об опасности тепловых ловушек после обстрела. Фото
Оперативное командование "Юг" рассказало детали сегодняшнего ракетного удара по Одесской области и предупредило жителей об опасности оставляемых ракетами тепловых ловушек.
По данным командования, обстрел был двумя ракетами "Искандер" с территории Крыма.
Сообщается, что ракеты разорвались в воздухе (не уточняется - от действий ПВО или по другой причине). При этом ранее видели столб дыма с места падения снаряда.
Кроме того, жителей предупреждают об опасности тепловых ловушек, которые эти ракеты оставляют.
"Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы", - сообщили в ОК "Юг".
Напомним, командование "Юг" заявляло о максимальной угрозе ракетных ударов со стороны Черного моря.
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