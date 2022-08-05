Через Одесскую область украинских моряков, подлежащих мобилизации, незаконно перевозили за границу и трудоустраивали на судоремонтные предприятия в ЕС. В схеме участвовали правоохранители Приднестровья.

Канал накрыли украинские пограничники, СБУ и полиция, сообщает ГПСУ.

Организатором схемы оказался один из руководителей судоремонтной и крюинговой компании одной из стран Европы. За каждого мужчину он брал 3000 долларов США.

Воспользоваться схемой могли только лица с профессиональной квалификацией моряка или специалиста по ремонту морских судов.

Мужчины добирались до Приднестровья мимо официальных пунктов пропуска, где их встречали местные представители правоохранительных органов, которые обеспечивали дальнейшую беспрепятственную переправку в Молдову.

Отметки о пересечении государственной границы проставлялись "задним числом", еще до войны и запрета на выезд для мужчин.

До конечной точки в ЕС они добирались обычными автобусами.

Организатора схемы задержали вместе с тремя очередными моряками, желающими уехать, прямо во время попытки незаконного пересечения границы.

Напомним, что с начала войны украинские моряки просят Зеленского разрешить им выезжать за границу для работы по контрактам.

Месяц назад Алексей Арестович пообещал морякам, чтобы разрешение будет предоставлено. Но пока их продолжают не выпускать.

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