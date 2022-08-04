Выехать за границу мужчинам можно только при наличии всех разрешительных документов. Фото: Facebook

В Государственной пограничной службе Украины дали разъяснения об условиях выезда за границу временно непригодных к воинской службе мужчин.

Об этом ведомство пишет в Facebook.

"Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Пограничники добавили, что выезд за пределы Украины разрешается при наличии подтверждающих документов.

Пограничники разъяснили условия выезда мужчин за границу

Пограничники разъяснили правила выезда мужчин

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