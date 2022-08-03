Уклонисты - главные нарушители границ, всего в Украине ликвидировали 45 каналов незаконного вывоза за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

С начала военного положения на границе задержали 6,4 тысяч военнообязанных.

Более 4 тысяч из них задержаны вне пунктов пропуска, "другие - пытались обмануть пограничников на паспортном контроле", - сообщили в МВД.

Были мужчины, которые переодевались в женщин, другие пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в бейби-боксе закрылся. Многие нарушители покупали поддельные документы о наличии у них детей или о разных заболеваний у их детей, захоронения жен или рождения детей, был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов. Нередки были и попытки подкупа пограничников.

Несмотря на то, что попытка незаконного пересечения государственной границы карается в административном порядке, многие уклоняющиеся и их помощники прибегают к сопутствующим уголовным правонарушениям.

Напомним, что на период действия военного положения выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается, за исключением некоторых категорий лиц.

Как писала "Страна", в июне в Украине зафиксировали всего четыре производства за уклонение от мобилизации.

Также "Страна" подробно описывала алгоритм мобилизации и почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают". Например, в Одесской области сотрудники военкомата отмазывали желающих от службы за 12 тысяч долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.