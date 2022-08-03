Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал мужчин, желающих покинуть страну во время полномасштабной войны.

Так он в эфире "24 канала" прокомментировал петиции к президенту, в которых Владимира Зеленского просят разрешить выезжать за границу мужчинам призывного возраста, не имеющим боевого опыта или не пригодным к службе в армии.

"Может быть альтернатива - пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые есть на фронте. Работы в стране очень-очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я этого не приветствую", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, "работы в нашей стране более чем достаточно, для фронта".

"Не можете на фронте - на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги - это также большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо", - заявил Данилов.

Напомним, ранее пограничники рассказали, что ежедневно Украину пытается нелегально покинуть сотня мужчин.

Также сообщали, что мужчины призывного возраста не могут покидать свой город без разрешения военкома.