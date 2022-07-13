Каждый день из Украины незаконно пытаются уехать более 100 мужчин, которых задерживает Государственная пограничная служба. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил в комментарии УНН спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Иногда количество тех, кому отказывают в выезде за границу, может достигать и 200 человек в день. И это - только те, кто пытается пересечь границу через официальные пункты пропуска. Однако пограничники ежедневно задерживают и тех, кто пытается скрыться из страны через лес, переплыть реки.

Только за 10 июля пограничники отказали в пересечении границы на выезд 150 мужчинам.

"В течение указанной даты также не выпустили 45 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу как за пределами пунктов пропуска, так и используя поддельные документы", - уточнил он.

Пресс-секретарь ГНСУ добавил, что пограничники принимают решение о пропуске того или иного человека исключительно на основании норм Закона.

Ранее "Страна" писала, что женщины, которые с 1 октября станут на воинский учет, не смогут уехать за границу.

Также мы рассказывали, что в Киеве раскрыли работу подпольной типография, которая печатала справки о непригодности к воинской службе.