С паспортом России теперь невозможно попасть на территорию Украины.

Об этом говорят во фракции "Слуга народа".

Для приезда в Украину россиянам нужно получить визу в посольстве Украины в РФ, а оно сейчас не работает.

"Фактически мы сейчас закрыли наши границы для попадания любых россиян: хороших, плохих, несмотря на их мнения, в Украину", - заявил народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.

Напомним, Кабинет министров прекратил действие безвизового режима с Россией. Россиянам нужна будет виза для визитов в Украину уже с 1 июля.

Ранее мы писали, что в России не планируют вводить визы для граждан Украины.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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