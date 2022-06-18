Закрыли границы от "хороших и плохих" россиян. Названа причина, почему граждане РФ не могут попасть в Украину
С паспортом России теперь невозможно попасть на территорию Украины.
Об этом говорят во фракции "Слуга народа".
Для приезда в Украину россиянам нужно получить визу в посольстве Украины в РФ, а оно сейчас не работает.
"Фактически мы сейчас закрыли наши границы для попадания любых россиян: хороших, плохих, несмотря на их мнения, в Украину", - заявил народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.
Напомним, Кабинет министров прекратил действие безвизового режима с Россией. Россиянам нужна будет виза для визитов в Украину уже с 1 июля.
Ранее мы писали, что в России не планируют вводить визы для граждан Украины.
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.
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