Сегодня СМИ сообщили, что в начале июня известный юрист Андрей Портнов покинул Украину.

При этом журналисты заявили, что Госпогранслужба не ответила им на вопрос, почему Портнову разрешили выехать за границу в то время, когда выезд для мужчин призывного возраста запрещен.

Сам Андрей Портнов в комментарии "Стране" сообщил, что выехал за рубеж в соответствии с законом, потому что является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения, о чем предоставил пограничному органу соответствующие свидетельства о рождении.

Напомним, что выезд для мужчин призывного возраста за пределы Украины запретили после начала российского вторжения 24 февраля. Большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны.

Ранее мы публиковали перечень мужчин, которым разрешен выезд за границу во время войны. Депутаты в ближайшее время не собираются его расширять.

Причем в Верховной Раде хотят закрепить законом запрет на выезд мужчин за границу. В парламент подано несколько законопроектов, предполагающих как послабления для мужчин других категорий, так и уголовную ответственность для уехавших.