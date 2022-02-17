Юрист Андрей Портнов считает, что проблему агрессии России нельзя преувеличивать. Также он раскритиковал действия США и Британии, которые первыми призвали своих граждан покинуть Украину.

Об этом он заявил в программе "Хард с Влащенко".

"Я не чиновник, депутат или политик, но я считаю, что у каждого человека должен быть элемент государственного мышления. Если я могу передать сигнал всем, кто меня знает, о том, что нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать и находиться в своей стране, то я использую эту возможность и этот сигнал вам передаю. Я прошу всех быть спокойными и пережить этот сложный для страны период", - заявил Андрей Портнов.

Он также прокомментировал действия США и Британии, которые первыми призвали своих граждан покинуть Украину на фоне "вторжения".

"Теперь давайте посмотрим на поведение Великобритании и США - ключевых союзников Украины. Я специально не беру ЕС, потому что считаю, что ЕС занимает более достойную политику. Смотрите, какое поведение. Они (США и Британия - Ред.) в принципе нас поддерживают на словах, но каждым своим действием они ситуацию загоняют в глухой угол. Они по одному информационному полю делают десять заявлений. Они то послов высылают, то послы уезжают, то они переезжают из Киева во Львов, то они призывают всех остальных переехать.

Что делают другие страны, которые ориентируются не только на США, а и на свою внутреннюю политику. Они не могут своим гражданам сказать: "Смотрите, США всех призвали, а мы, например, в Эстонии, не призвали. Мы что, получается, не дорожим своими гражданами. То есть, получается, начинают уезжать все остальные. Разве это не прогнозировалось США и Британией? Я думаю, это же элементарный вопрос. Теперь давайте мы проанализируем, а какое из их заявлений закончилось чем-то реальным или сбылось. Вот посмотрите со времен Майдана. Поддержали Майдан, спрогнозировали какие-то явления в стране. А где результат хоть по одному направлению, за которое они взялись? У них фактически каждое заявление превращается либо в фейк либо в несбывшийся прогноз", - заявил Портнов.

Напомним, США, Великобритания, а вслед за ними Израиль, Индия, Финляндия, Япония и другие, а также страны Европейского союза призвали своих граждан выехать из Украины.

Также напомним, что на 16 февраля западные СМИ анонсировали "день вторжения России" в Украину.

О том, что происходило на границе с Россией в "ночь вторжения" "Страна" рассказывала в видеорепортаже.