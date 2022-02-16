Известный украинский юрист Андрей Портнов, против которого в декабре 2021-го США ввели санкции, подал против себя заявление о совершении преступления, чтобы доказать, что никаких преступлений он не совершал.

Об этом он рассказал в интервью программе "Хард с Влащенко".

"Я прочитал все про себя в пресс-релизе Соединенных Штатов, что такой-сякой - подрывал реформы, давил на генерального прокурора, давил на главу Конституционного суда. Я хочу за это в тюрьму! Я пришел и сам написал заявление о преступлении. Смотрите, я требую, официально я обратился, создать международную группу вместе с Соединенными Штатами по расследованию всего, что они написали. Вот я открыт и публично об этом говорю. Я требую изъять все мои декларации о доходах, все банковские выписки, все, что мне поступало на счета. Все налоги, которые я заплатил. Я требую провести выемку во всех государственных органах, которые я перечислил, во всех судебных учреждениях. Приходил ли я в суды, имел ли я контакты с представителями Конституционного суда, Высшего совета правосудия и т.д. Я хочу, чтобы они вывернули все наизнанку", - заявил Андрей Портнов.

Также он добавил, что не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, ни подсудимым ни в одной стране мира и свободно передвигается.

Напомним, Андрей Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине. Юрист вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на выборах и стал инициатором большинства уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко.

Санкции против Портнова и его благотворительного фонда США ввели в международный день борьбы с коррупцией.

Ранее "Страна" писала о том, что партия Порошенко отреклась от своих обвинений в адрес Портнова.

Также мы сообщали, что Портнов анонсировал принятие Верховным судом решений по санкциям СНБО.