В Государственной пограничной службе дали разъяснения по вопросу выезда за границу мужчин с отметкой "непригоден к военной службе в мирное время/ограниченно пригоден в военное время".

Об этом ведомство пишет в Facebook.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие военно-учетные документы по ТЦК и СП с отметкой/записью "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" – не имеют права выезжать за пределы Украины , поскольку такой категории лиц не предусмотрено частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на период действия военного положения выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается, за исключением некоторых категорий лиц.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.