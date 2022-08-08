Южнее Бахмута российские войска пытаются устроить украинским военным полуохват дугой.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, в эпицентре этой военной операции находится село Кодема.

"Здесь ситуация тяжелая. Противник продвинулся, но бои продолжаются", - рассказал он.

Также он сообщил, что попытки наступления россиян идут севернее и южнее Авдеевки.

За Пески идет большое артиллерийское сражение, но продвижения нет, добавил он.

Кроме того, по словам Арестовича, россиянами делаются попытки наступать в Херсонской области на Снегиревку в сторону Николаева.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, российские войска атакуют под Запорожьем, а вблизи Бахмута, Авдеевки и Песок идут тяжелые бои.

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Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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