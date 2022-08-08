Российские тг-каналы утверждают, что ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты, не включенные в официальные списки поставок вооружения США.

Публикуются якобы фото обломков прилетевшей по позициям русских американской AGM-88 HARM (дальность пуска 25-150 км) — высокоскоростной противорадиолокационной ракеты. Боеприпас выдала маркировка на хвостовом оперении "BSU-60 A/B".

Несмотря на то, что министр обороны Украины 28 июля заявил о получении противорадиолокационных ракет, в официальных списках поставок от Пентагона данный боеприпас не значится.

О значении появлени этих ракет для ВСУ пишет главред "Цензора" Юрий Бутусов:

"Большое оперативное значение имеет тот факт, что Украина получила средства временного контроля над воздухом на определенных участках фронта. Теперь наши БПЛА смогут действовать на тех направлениях, где раньше российские ЗРК плотно работали и охотились на любой квадрокоптер. Теперь можно расчистить воздух от российских радаров, а уже потом корректировать огонь с помощью беспилотников".

Напомним, также ранее в Пентагоне заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине систем ПВО.

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