Американский телеканал CBS сообщил о внесении изменений в свой сюжет о западной военной помощи Украине.

Ранее CBS снял документальный фильм, несколько героев которого заявили, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

"Эта статья была обновлена с целью отразить изменения, произошедшие после того, как документальный фильм CBS "Поставки оружия на Украину" был снят. Документальный фильм тоже обновляется", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, глава волонтерской организации "Синее и желтое" Джонас Охман заявил, что с момента съемок документального фильма в конце апреля ситуация с доставкой помощи "значительно улучшилась".

Изначально Охман, чья организация, в частности, собирает на Западе деньги в помощь украинским силовикам, предположил, что до места назначения доходит только 30% передаваемой помощи.

Ранее "Страна" писала, что CBS News пообещал внести изменения в фильм о том, что значительная часть западных вооружений в Украине уходит на черный рынок. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал этот шаг, но потребовал от CBS News внутреннего расследования.

А незадолго до этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал пропагандой фильм CBS о контрабанде оружия из Украины.