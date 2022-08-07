Amnesty International принесла извинения Украине в связи с докладом с обвинениями в адрес украинской армии, который жестко раскритиковали британские СМИ, но от своих выводов не отказалась.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление организации.

"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было нашей единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в заявлении Amnesty International.

Напомним, глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась после выхода доклада с обвинениями украинской армии. В заявлении причиной своего увольнения она назвала несогласие с публикацией Amnesty International доклада о размещении украинской армией тяжелых вооружений в жилых кварталах.

Ранее мы подробно рассказывали, в чем правозащитная организация обвинила ВСУ в своем докладе.

Также "Страна" сообщала, что у Зеленского обвинения Amnesty International в адрес ВСУ назвали "попыткой остановить поставки оружия Запада".