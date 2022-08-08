Арестованному украинскому писателю и телеведущему Яну Таксюру назначили 1,2 млн грн залога и оставляют под стражей до октября.

Об этом сообщает дочь писателя Мария в Facebook.

"Только что закончилось заседание по делу моего отца литератора Яна Таксюра, на котором мы ожидали, что суд удовлетворит ходатайство об изменении меры пресечения с пребывания под стражей на домашний арест.

Этого, к сожалению, не случилось, хотя онкологический диагноз подтверждён. У нас есть все документы, свежие результаты анализов и обследований.

Суд установил отцу сумму залога в размере 1,2 млн гривен. Сумма большая, но, как говорит наш адвокат, этот исход не самый худший. То есть могло бы быть ещё хуже.

Пока папе предложили пребывание под стражей до 6 октября. До этого, будем очень надеяться, что нас удастся собрать такую сумму", — рассказала дочь Яна Таксюра.

Писатель Ян Таксюр находится в СИЗО уже 5 месяцев. Его задержала СБУ по подозрению в госизмене в марте.

Сам он назвал это преследованием за инакомыслие.

Ян Таксюр родился в Киеве в 1952 году, с 80-х годов публикует сатирические стихи, пишет монологи для эстрады и тексты для многих эстрадных звёзд. Последние пять лет ведет программы на канале "Перший Козацький".