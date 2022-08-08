Ночью 8 августа ВСУ ударили ракетами HIMARS по пунктам дислокации российских войск на промышленных площадках разных районах Мелитополя.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его данным, было уничтожено значительное количество военной техники и более 100 российских военных.

"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении" - написал Федоров.

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