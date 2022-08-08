Утром в понедельник, 8 августа, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что на Донбассе в второй день продолжаются попытки наступления в районе Верхнекаменского под Северском. ВСУ держат оборону.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в районе Бахмута была обезврежена разведгруппа противника. Также были штурмы Бахмута и соседних с ним сел - Яковлевки, Вершины, Зайцево. Безуспешные, сообщает Генштаб.

По данным Генштаба ВСУ, при наступлении на Пески, Авдеевку и Невельское противник "успеха не имел, отошёл".

Также была неудачная попытка штурма Марьинки. И, как сообщается в сводке, россияне штурмовали населенный пункт Шевченко (такой есть под Покровском, но его ли подразумевали в Генштабе - не уточняется).

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. По данным Генштаба, ВСУ отбросили его назад.

На Южнобугском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противника безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

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