Во вторник, 9 августа, в Украине идет уже 167-й день войны с Россией.

Россияне пытаются наступать на Бахмут. Город постоянно подвергается обстрелам.

В Авдеевке идут сильные бои. Судя по видео, там звучат взрывы и слышны звуки авиации, а над городом поднимаются столбы дыма.

По захваченным Россией южным регионам Украины были удары "Хаймарсами" - по скоплению российской техники в Мелитополе и по Антоновскому мосту через Днепр под Херсоном.

Также в последнее время резко активизировалась тема с "референдумами" на неподконтрольных территориях.

Подробнее об этом, а также, когда начнутся переговоры Киева и Москвы, читайте в итогах за 8 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

9 августа

10:35 Проводить "референдум" на захваченных частях Запорожской области будут "севастопольские управленцы", сообщил "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

По его словам, организаторы из Севастополя уже работают на захваченной территории области.

Напомним, накануне было выпущено распоряжение о "референдуме" на оккупированной части Запорожской области.

Но пока нет ни сроков, ни способа голосования. Распоряжение лишь запускает процесс предварительной подготовки.

10:14 СБУ публикует список руководителей "МВД РФ" на неподконтрольной части Запорожской области.

В спецслужбе сообщают, что 17 участникам "МВД РФ" объявили о подозрении.

"МВД", по заявлению СБУ, занимается на неподконтрольной территории "придушиванием сопротивления" и запугиванием местных.

Из 17 участников "МВД", СБУ публикует данные девятерых:

1. Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного" управления;

2. Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

3. Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

4. Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

5. Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

6. Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;

7. Шопов С.П. – начальник «народной милиции» во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

8. Митленко Ю.В. - нач. паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

9. Михеев В.В. – нач."Межрайонного управления МВД в г.Мелитополь".

09:52 Такое небо было сегодня ночью над Никополем.

09:48 СМИ публикуют видео с кладбища автомобильной и военной техники в Мариуполе.

На видео, которое снимает дрон, огромная площадка заполненная сгоревшими легковыми автомобилями, автобусами, строительной и военной техникой.

09:40 На подконтрольной Киеву части Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя - в Часовом Яру, Новоселовке Первой и в Марьинке. Ранены 19 человек, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По данным "ДНР", в Донецке за сутки погибли 4 мирных жителя. Еще 17 человек в Донецке, Ясиноватой и Горловке получили ранения.

09:39 Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян.

В интервью The Washington Post он заявил, что это единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории.

"Самые важные санкции – это закрытие границ. пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию", - заявил он.

Нынешние санкции, считает Зеленский, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Зеленский считает, что россияне должны нести ответственность за действия Путина, ведь они избрали его и не борются с его режимом.

"Население избрало эту власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее. Идите и живите там. Только так можно повлиять на Путина", - сказал он.

Отметим, что в Белом доме неоднократно заявляли, что вводят санкции не против народа РФ, а против правительства.

09:30 Польша не может найти время для прощального визита Бориса Джонсона, пишет Bloomberg.

В офисе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщили Даунинг-стрит, что "у него больше нет времени", чтобы встречаться с уходящим премьер-министром Великобритании.

Поездка в Польшу должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков между Джонсоном и различными мировыми лидерами.

Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, но пока тоже без видимых успехов.

(Но источники Bloomberg говорят, что разговор с Байденом таки состоится).

Джонсон также надеется на этой неделе поговорить по телефону с Макроном.

09:19 Зеленский, Ермак и Кулеба этой ночью пообщались по видеосвязи с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС.

09:11 Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпиона зимних Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко.

Причина - его выступление в России, которое произошло после начала полномасштабного вторжения.

Петренко выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.

Поступок Петренко также осудили в Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания.

Петренко прекратил участвовать в развитии общественного физкультурно-спортивного движения и подготовке украинских сборных по олимпийским видам спорта.

Следовательно, спортсмена решили лишить стипендии, которую президент ему назначил 28 июня 2022 года.

09:05 Сегодня из порта "Черноморск" выйдут еще два судна с украинским зерном, сообщила пресс-служба совместного координационного центра при ООН.

Судно Ocean Lion под флагом Либерии должно доставить 64 720 тонн украинской кукурузы в Южную Корею.

Второй судно - Rahami Yagci - проследует в Стамбул под турецким флагом с 5 300 тоннами подсолнечного масла на борту.

Тем временем заказчик отказался от украинского зерна, которое идет идет из Одессы на сухогрузе Razoni, первом судне, которое вышло из украинского порта в рамках "зерновой сделки". Как сообщило посольство Украины в Ливане, причиной отказа стала просрочка условий доставки.

09:04 По ночным обстрелам Харькова появились данные от губернатора Олега Синегубова.

Он говорит, что в Шевченковском районе поврежден гостинично-ресторанный комплекс. А в Индустриальном районе - критическая транспортная инфраструктура.

Пострадавших нет.

08:50 За последние 30 дней Россия продвинулась под Бахмутом на 10 километров, считает британская разведка.

На других участках Донбасса ее силы за это время продвинулись не более чем на три километра.

Чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед России нужно больше боеспособной пехоты, считает минобороны Великобритании. Нынешние темпы российского наступления англичане считают низкими.

08:42 "Институт изучения войны" (США) считает, что главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево.

Это позволит контролировать трассу T0513, "которая поддерживает украинские передовые позиции на северо-востоке Донецкой области".

К северо-востоку от Бахмута основные усилия противника сосредоточены на Соледаре (там, судя по карте "Института", уже идут бои на окраинах).

Также в "Институте" считают, что россияне будут наступать на северо-запад от Песок из центра поселка - то есть, не дожидаясь его захвата. То есть, видимо, на Водяное, чтобы окружить Авдеевку с юга.

В то же время, за вчерашний день зона российского контроля в Песках и Авдеевке, судя по интерактивной карте "Института", не изменилась.

08:28 В СИЗО "ДНР" умер один из членов украинской военизированной группы группы "Медведи", которых взяли в плен на "Азовстали".

Об этом сообщают российские центральные СМИ.

Причиной стали хронические заболевания, которые дали осложнения на фоне якобы наркозависимости, сообщили в "ДНР".

"Медведи" - одно из подразделений "Азова". Сейчас их "судят" на территории "ДНР".

08:20 Первый танкер с нефтью из США разгрузился в Германии, пишет Reuters.

Судно с сернистой нефтью из Луизианы зафиксировали в порту города Росток.

Евросоюз ввел эмбарго на российское топливо и тестирует сейчас альтернативные поставки.

В то же время, государства юга Европы скрытно проводят рекордные закупки российской нефти, как сообщал вчера Bloomberg.

08:11 Сообщения о ночном прилете ПоВоловахе на неподконтрольной территории Донецкой области.

На видео слышна детонация - то есть, вероятно, попали в склад с боекомплектом.

Волноваха находится в 25-27 километрах от линии фронта.

08:05 Суть выпущенного вчера распоряжения о "референдуме" на оккупированной части Запорожской области - представить предложения по его проведению.

То есть пока нет ни сроков, ни способа голосования. Распоряжение лишь запускает процесс предварительной подготовки.

В то же время "замглавы администрации" Владимир Рогов уточнил СМИ, что "референдум" пройдет по российским законам.

08:02 По ночному Никополю прилетели 120 реактивных снарядов системы "Град", сообщил губернатор Валентин Резниченко.

"Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили. Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом", - написал глава области.

08:01 Детали ночного обстрела Харькова от мэра Игоря Терехова.

Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х.

"В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре", - заявил Терехов.

Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна. Информации о том, что кто-то пострадал - нет.

08:00 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник вел разведку боем в районе Северска и Бахмута, атакуя Ивано-Дарьевку, Веселое, Яковлевку, Зайцево и сам Бахмут. Атаки отбиты.

2. Россияне наступали в районах Авдеевки и Красногоровки, успеха не имели. Также Генштаб сообщает о массированных обстрелах к западу от Донецка.

3. Разведгруппы противника пытались зайти на территорию Великой Новоселки и ее пригорода Времьевки.