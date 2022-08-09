Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала взрывы в аннексированном Крыму возле авиабазы россиян в Новофедоровке.

Это стало первым комментарием властей Украины о взрывах в селе.

Она напомнила, что сегодня - день коренных народов, к которым в Украине относятся крымские татары, караимы и крымчаки. "А сегодняшние взрывы в Новофедоровке - очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что он - Украина", - сообщила она на своей странице в Телеграм.

Как писала "Страна", сегодня около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщают о троих пострадавших с осколочными ранениями.

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Телеграм-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что большое количество карет скорой помощи едет в сторону Новофедоровки из Евпатории. Туристы и жители покидают село.

"Страна" анализировала все три версии взрывов под Саками - украинский удар, диверсию и "головотяпство" - в отдельном материале.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.