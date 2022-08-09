Причиной взрывов на территории российской авиабазы в Новофёдоровке могла стать детонация авиационных боеприпасов в результате пожара.

Это официальная версия минобороны РФ по случившемуся ЧП.

"9 августа около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

По данным российских телеграм-каналов, взрыву мог предшествовать пожар при погрузке топлива.

Российские паблики публикуют всё новые видео взрывов в Крыму. Очевидцев на пляжах просят спрятаться в укрытия. К аэродрому в Новофедоровке направлены вертолеты санавиации, сообщает "минздрав Крыма".

Как писала "Страна", сегодня около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщают о двух пострадавших.

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Телеграм-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что большое количество карет скорой помощи едет в сторону Новофедоровки из Евпатории.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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