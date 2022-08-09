Крымские СМИ сообщают о взрывах в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке.

Они произошли во вторник, 9 августа, около 15:30 по киевскому времени.

Очевидцы сообщают о серии взрывов, что может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщают о двух пострадавших.

Отметим, что Новофедоровка находится на юго-западе Крыма. То есть, до фронта - более 200 км.

Первый комментарий российской стороны по взрывам в Крыму дал советник "главы Крыма". В комментарии "РИА Новости" он заявил, что пока может подтвердить лишь факт взрывов в районе Новофедоровке.

Других подробностей он не раскрыл и призвал "подождать официальных сообщений и не плодить версии".

Тем временем "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района.

По состоянию на 16:10 взрывы в Новофедоровке продолжаются:

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