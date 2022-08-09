Подоляк заявил, что новым условием Украины для переговоров является выход РФ из Крыма и Донбасса
Позиция Украины по переговорам с Россией ужесточилась. Киев не готов к старту мирных переговоров без выхода РФ из Крыма и Донбасса, то есть на границы 1991 года.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью El Pais, цитаты из которого приводит ОП.
По его словам, первичное условие для переговоров - выведение российских войск за пределы до полномасштабного вторжения, то есть до границ 24 февраля - изменилось. Теперь условия другие.
"Сначала – тактическое поражение России, затем – выход за международно-признанные границы Украины, то есть границы 1991 года. Если с Россией остается хотя бы точка конфликта, это будет незавершенная война", - сказал Подоляк.
Накануне Подоляк говорил, что Киев будет готов к переговорам после "нескольких тактических поражений" РФ.
А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Киев готов к переговорам с РФ после нанесения поражения армии РФ.
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