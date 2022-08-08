Украина готова на мирные переговоры с Кремлем только после нанесения РФ нескольких важных тактических поражениях. О победной формуле Киева в очередной раз рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому следует понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений", - сказал Подоляк в интервью французской газете "Le Figaro", не приводят примеры, каких именно "поражений".

Он отметил, что сейчас между Киевом и Москвой ведется диалог только по гуманитарным вопросам: обмену пленными, телами погибших, гуманитарным коридорам, экспорту зерна.

Подоляк считает, что РФ не может захватить новые территории, поэтому просто наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы деморализовать и посеять панику среди населения.

Ранее Данилов заявил, что Киев готов к переговорам с РФ после нанесения поражения армии РФ.

А тот же Подоляк назвал четыре "простые составляющие", которые нужны Украине для переговоров с РФ: дальнобойная артиллерия, ПВО, беспилотники и бронетехника.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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