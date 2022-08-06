Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который вчера в Сочи больше четырех часов говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил российскому коллеге провести в Турции встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

"Сейчас важно реализовать план (экспорта украинского зерна по Черному морю - Ред.) здоровым образом и трансформировать позитивную атмосферу в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле... Несмотря на трудности, я также сохраняю свою твердую веру в то, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести у себя его встречу с господином Зеленским", - сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали в Сочи тему возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.

По данным The Washington Post, Путин в Сочи попросил Эрдогана помочь с обходом западных санкций.

Известно, что на встречу с Эрдоганом Путин взял с собой Кадырова.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал турецкому коллеге Эрдогану о желании провести встречу с Путиным. До этого Эрдоган неоднократно предлагал стать посредником между Украиной и Россией. Еще в январе прошлого года, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину, Эрдоган предлагал Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Впрочем, поговорить в Анкаре с глазу на глаз так и не удалось. В окружении Зеленского заявляют, что Киев готов говорить с Россией после нанесения ей поражения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.