Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали в Сочи тему возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

Интересно, что в составе российской делегации на переговорах находился также глава Чечни Рамзан Кадыров.

В итоге переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжались более четырех часов.

Эрдоган и Путин уже дали первые комментарии по поводу переговоров в Сочи, а также озвучили некоторые темы из повестки встречи. В частности, они упомянули такие тему, как ситуация в Сирии, "Турецкий поток" и двусторонние отношения. Путин заявил, что "тему Сирии, конечно, не обойдём стороной". "Турецкий поток", по словам Путина, работает бесперебойно, и "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это".

Как сообщали The Washington Post, Москва обратилась к Турции за помощью в обходе санкций. Соответствующее предложение российских властей перехватила украинская разведка накануне переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.