В Волынской области ПВО сбила два беспилотника. Из-за обломков одного из них один человек погиб, еще два - ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

Раненные находятся в больнице, добавил он.

Также, по словам Погуляйло, обломки одного из БПЛА повредили частные дома.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области прогремели взрывы, там сработали системы ПВО.

Также мы писали, что несколько дней назад в Одессе украинская ПВО сбила вражеский беспилотник.

Тем временем война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.