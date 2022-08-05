Орбан заявил, что без переговоров России и США в Украине никогда не будет мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без переговоров России и США мира в Украине не будет никогда.
Такое мнение политик высказал, выступая на Консервативной конференции политических действий в Далласе (штат Техас).
"На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации и продлению войны и снижению шансов на мир. Без американо-российских переговоров мира в Украине никогда не будет. Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха", — сказал Орбан.
"Мы, соседи Украины, отчаянно нуждаемся в сильных лидерах, способных заключить мирное соглашение", – добавил он.
По мнению Орбана, будущее Запада под большим вопросом, поскольку такого кризиса, как сейчас, не было уже давно.
Ранее Орбан уже высказывал подобные мысли. В июле он заявил, что поскольку России нужны гарантии безопасности, войну в Украине можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой.
Также Орбан выступал против поспешных и необдуманных антироссийских санкций. Он сравнил их с атомной бомбой, так как каждая из них оказывает разрушительное влияние не только на РФ, но и на весь мир.