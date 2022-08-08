Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение президента Турции Реджепа Эрдогана, что предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет, так как "украинская делегация ушла с радаров".

"Президент Эрдоган неоднократно прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс, и он продолжает это делать, но украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет, специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей. Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует, поэтому предпосылок для такой встречи нет", - заявил Песков.

Напомним, что накануне Эрдоган предложил Путину провести в Турции встречу с Зеленским.

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