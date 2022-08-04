Крымчанка попыталась убить собственного мужа из-за его поддержки вторжения России в Украину. Женщина нанесла удар сковородой, после чего запихнула голову супруга в мусорное ведро, пока тот был в отключке.

Об этом сообщает российский телеграм-портал Mash.

Издание уточняет, что до 24 февраля 2022 года Олег и Светлана жили в браке уже третий год и имели совместное имущество. Переломным моментом в супружеской жизни пары стал день вторжения России в Украину и их мнения по поводу ситуации разделились. На днях их конфликт перерос в драку, в ходе которой жена совершила покушение на своего мужа.

Также известно, что после того, как Олег ушел в отключку, Светлана решила уничтожить флаги мужа с символикой Z и V, а также облила бензином автомобиль Олега, содрав с него наклейки с символикой РФ.

Придя в себя, супруг написал заявление в полицию на свою жену, и приобрел новые атрибуты с символикой страны-агрессора.







Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как в России женщина зарезала мужа, который раскидал ее рассаду.



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