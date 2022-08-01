В Новодвинске (городе на севере Архангельской области России) 61-летняя женщина убила своего 60-летнего супруга-пенсионера. Поводом стало то, что мужчина раскидал ее рассаду.

Об этом сообщает сайт "Архангельск онлайн".

Следствие установило, что вечером 20 мая в Новодвинске супружеская пара поссорилась. Женщина ударила мужа ножом в область правого бедра. Пострадавший скончался от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии и вены. Скорая помощь не смогла спасти мужчину.

"В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что нетрезвый супруг раскидал ее рассаду. Между ними произошел словесный конфликт. В порыве гнева она схватила кухонный нож и нанесла им удар в область ноги главе семьи, повредив артерию", - рассказало обстоятельства происшествия следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области.

Как добавили в прокуратуре, по словам женщины, муж не только раскидал рассаду, но и угрожал уничтожить семейную дачу.

Сейчас женщина раскаивается в содеянном и говорит, что не хотела убивать мужа.

Дело направлено в Новодвинский суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти по неосторожности".

Подобные семейные убийства на бытовой почве не редкость.

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