Итак, в Крыму впервые с начала "спецоперации" масштабные взрывы на военном аэродроме под Саками. В минобороны РФ заявляют, что "огневого воздействия (то есть удара - Ред.) по площадке хранения боеприпасов не было". Других версий официально пока не звучало.

Но они уже активно обсуждаются в блогосфере.

Телеграм-канал "Политика Страны" подробно анализирует три версии случившегося в Новофедоровке:

Первая версия, о которой сразу заговорили - украинский удар с воздуха (ракета или дрон).

Сразу после взрывов телеграм-каналы, в том числе российские, начали сообщать, будто было не менее семи прилетов по аэродрому.

Однако пока это не подтверждается видеороликами (нет кадров летящих ракет, работы ПВО или авиации).

Позже российские тг-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что местные жители не слышали звуков прилета, а взрывы начались неожиданно, их было около 12-ти.

Тем не менее бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив написал у себя в телеграм-канале, что "ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофедоровке в Крыму - публичное тому доказательство".

При этом в США заявляли ранее, что не передавали Украине столь дальнобойных ракет.

Ракеты же Harpoon, которые поставлены в Украину из Дании, имеют дальность до 120 километров (до аэродрома в Новофедоровке не менее 225 км от линии фронта).

Вторая версия - диверсия. Ее озвучила главный редактор агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство", - написала она.

Третья версия, которую также затронула Симоньян - ЧП. Издание "Крымская правда" сообщило, что причиной взрывов стал пожар при погрузке топлива.

Судя по сообщению минобороны РФ, это может стать основной позицией российских властей.

Как писала "Страна", сегодня около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщают о двух пострадавших.

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Телеграм-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что большое количество карет скорой помощи едет в сторону Новофедоровки из Евпатории.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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