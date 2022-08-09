Очевидцы и жители крымского села Новофедоровка рассказывают о нескольких взрывах возле авиабазы россиян, что может свидетельствовать о детонации боеприпасов.

В соцсетях люди пишут, что взрывов уже более десяти. В окрестностях Новофедоровки "дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях".

Известно, что в Новофедоровку массово выехали кареты скорой помощи из Евпатории. Уже есть информация о двух пострадавших.

Вместе с тем на выезде из села образовались пробки - местные и туристы спешат покинуть место происшествия.

Советник "главы Крыма" сообщил для росСМИ, что пока может подтвердить лишь факт взрывов в районе Новофедоровке. Других подробностей он не раскрыл и призвал "подождать официальных сообщений и не плодить версии".

Позже стало известно, что "глава" Крыма Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку.



Напомним, что с ориентировочно 15:00 в Крыму раздаются взрывы возле авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района. Она находится в 200 км от фронта.



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