Появились сообщения о первых пострадавших из-за взрывов возле авиабазы россиян в Новофедоровке, которая находится в 200 км от фронта.

"МЧС Крыма" сообщило телеграм-каналу "Осторожно, новости", что из-за взрывов на территории военного аэродрома пострадало 3 человека.

По данным телеграм-канала Mash, один из троих пострадавших - 13-летний мальчик. У него резаная рана предплечья, у пожилой женщины - осколочное ранение. О третьем пострадавшем сообщается, что ему зашивают рану.

Как писала "Страна", сегодня около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщали о двух пострадавших.

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Телеграм-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что большое количество карет скорой помощи едет в сторону Новофедоровки из Евпатории. Туристы и жители покидают село.

"Страна" анализировала все три версии взрывов под Саками - украинский удар, диверсия и "головотяпство" - в отдельном материале.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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