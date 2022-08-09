Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян.

В интервью The Washington Post он заявил, что это единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории.

"Самые важные санкции – это закрытие границ. Пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию", - заявил он.

Нынешние санкции, считает Зеленский, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Зеленский считает, что россияне должны нести ответственность за действия своего президента Владимира Путина, ведь они его избрали и не борются с его режимом.

"Население избрало эту власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее. Идите и живите там. Только так можно повлиять на Путина", - сказал он.

"Предложение Зеленского к Западу запретить въезд всем россиянам, вряд ли сильно расстроит Кремль. Наоборот, если эта идея осуществится, Кремль будет даже в выигрыше как минимум по двум пунктам:

1. Произойдёт дальнейшая консолидация российского общества вокруг власти - мол, "теперь все мы на одной лодке, деваться некуда вне зависимости от того, как кто относился раньше к Путину и к войне в Украине".

2. Сократится отток валюты за границу - если людям запрещён выезд за границу, они будут тратить деньги внутри России.

Впрочем, на Западе это наверняка понимают, а потому вряд ли сделают Путину такой подарок", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее также власти Эстонии предлагали закрыть россиянам въезд в Европу.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал россиянам страдания в ответ на слова журналиста CNN о том, что жители России считают, что РФ побеждает в войне, а санкции не такие болезненные, как ожидалось. "Россияне почувствуют на себе все это. Я не хочу страданий российского народа, но это произойдет", – ответил Блинкен.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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