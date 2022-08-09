Как утверждают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований, несмотря на санкции, Россия по-прежнему получает необходимые для производства оружия компоненты с Запада.

Этой теме посвящено расследование Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), о котором пишет Reuters.

В документе говорится, что в 27 образцах российского оружия, которое обнаружили на территории Украины, используется более 450 разных импортных компонентов, в первую очередь из США, но также из Японии, Тайваня, Кореи и европейских стран – Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Германии и Франции.

"Российская система ведения боевых действий во многом зависит от так называемого разведывательного удара: нахождения целей, а затем поражения их подавляющей огневой мощью. И мы обнаружили, что почти каждое звено в этой цепочке зависит от западных компонентов", - заявил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник RUSI и один из авторов отчета.

Анализ RUSI показывает, что Россия давно использует третьи страны, подставные компании и секретные каналы российских спецслужб для закупки необходимых западных компонентов. Это не ее ноу-хау - подобные схемы применяли еще в Советском Союзе.

В частности, утверждают расследователи, Россия нелегально покупала оборудование в Европе и Северной Америке, используя подложных конечных получателей с фальшивыми лицензиями, а также делала ставку на крупных дистрибьютеров микроэлектроники в таких мировых хабах, как Гонконг или Малайзия.

Новые санкции, конечно, усложнили эти процессы, однако Россия все еще находит пути их обхода. И сейчас, утверждают эксперты, Кремль пытается скупить на рынке все доступную микроэлектронику для вооружения чуть ли не оптом, понимая, что эта область не подлежит импортозамещению, по крайней мере, не в ближайшие годы.

Авторы расследования предлагают ужесточить экспортный контроль в своих странах и юрисдикциях, сотрудничать на международном уровне для выявления и закрытия российской сети теневых закупок, препятствовать производству необходимой микроэлектроники в государствах, которые поддерживают Россию, и не поощрять третьи страны и юрисдикции в содействии реэкспорту или передаче санкционных товаров в Россию.

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