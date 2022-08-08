Рада собирается одобрить новые санкции против РФ

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада одобрит решение СНБО по новым санкциям в отношении РФ.

Об этом сообщает депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он уточнил, что пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

  1. Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ.
  2. Остановка разрешений на пользование недрами.
  3. Запрет на приватизацию и аренду госимущества.
  4. Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ.
  5. Запрет заходить судам и самолетам, связанным с РФ.
  6. Запрет покупать ценные бумаги от эмитентов связанных с РФ.
  7. Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами связанными с РФ.
  8. Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ.
  9. Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ.
  10. Запрет на обретение права собственности на землю для лиц связанных с РФ.

При этом перечисленные пункты не будут касаться граждан России проживающих в Украине на законных основаниях и связанным с ними юрлицами.

Перечисленные санкции будут действовать 10 лет.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подал в Раду проект постановления о новых санкциях против России. Речь идет об одобрении решения СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Также мы писали, что Кабмин одобрил проект указа президента о конфискации около тысячи объектов РФ на территории Украины. 

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