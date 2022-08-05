Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 5 августа.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня из наших портов вышли три судна с кукурузой. В порт Черноморска идет первое с начала войны судно на загрузку. Главное сейчас - постоянное наращивание экспорта". "На энергорынке все сложно из-за российского шантажа. Шантаж делается ради того, чтобы пострадали все потребители в Европе. Отвечать на этот шантаж нужно вместе". "Сегодня россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Россия должна нести ответственность за угрозу атомной станции". "Провел совещание по конфискации активов. Кабмин доложил, что уже конфисковано на 28 млрд грн. Еще более 900 российских активов планируем конфисковать, а если считать с активами резидентов РФ - то более 36 тысяч. Заслушал группу, которая работает над конфискацией российских активов за рубежом". "Говорил с президентом Малави. Это уже 9-я страна Африки, с которой мы впервые общаемся в этом году".

Ранее мы писали, что Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской атомной электростанции.

Также "Страна" сообщала, что утром в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли еще три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.