Обстрелы Запорожской АЭС, конфискация российских активов и рост экспорта зерна. Обращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 5 августа.
Главное из заявлений президента:
- "Сегодня из наших портов вышли три судна с кукурузой. В порт Черноморска идет первое с начала войны судно на загрузку. Главное сейчас - постоянное наращивание экспорта".
- "На энергорынке все сложно из-за российского шантажа. Шантаж делается ради того, чтобы пострадали все потребители в Европе. Отвечать на этот шантаж нужно вместе".
- "Сегодня россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Россия должна нести ответственность за угрозу атомной станции".
- "Провел совещание по конфискации активов. Кабмин доложил, что уже конфисковано на 28 млрд грн. Еще более 900 российских активов планируем конфисковать, а если считать с активами резидентов РФ - то более 36 тысяч. Заслушал группу, которая работает над конфискацией российских активов за рубежом".
- "Говорил с президентом Малави. Это уже 9-я страна Африки, с которой мы впервые общаемся в этом году".
Ранее мы писали, что Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской атомной электростанции.
Также "Страна" сообщала, что утром в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли еще три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.